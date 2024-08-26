В Дании предупредили об оползнях песка на побережье после того, как присыпало двух детей

Власти Дании призвали людей быть осторожнее вдоль побережья страны из-за сильных дождей после того, как на выходных двух мальчиков из Германии засыпало песком.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Накануне, 25 августа, немецкие мальчики в возрасте 9 и 12 лет оказались под песком, когда играли на песчаной насыпи в Северной Ютландии.

Дети провели под песком до 40 минут, пока люди на пляже пытались их откопать. Их доставили в больницу в критическом состоянии.

Реклама:

На юго-западе Ютландии в тот же день произошел еще один подобный инцидент: мальчик попал под песок, но его быстро вытащили и он остался невредимым.

"Призываем вас быть осторожными в районе песчаных насыпей после вчерашних оползней на западном побережье", – заявили в службе по чрезвычайным ситуациям Северной Ютландии.

Там призвали людей придерживаться определенных путей, пристально следить за детьми, не подниматься на крутые песчаные насыпи и не копать там ямы.

Власти юго-западной Ютландии в свою очередь заявили, что оползни песка связаны с сильными дождями, которые прошли в регионе в последние дни.

Напомним, в июне недалеко от австрийского города Грац оползень накрыл семью с детьми, которая шла под холмом, в результате несчастного случая погиб 5-летний мальчик.