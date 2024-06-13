В Австрії зсув ґрунту накрив родину на прогулянці, загинув 5-річний хлопчик

В Австрії неподалік міста Грац зсув ґрунту накрив родину з дітьми, яка йшла під пагорбом, внаслідок нещасного випадку загинув 5-річний хлопчик.

Про це повідомляє Kurier, пише "Європейська правда".

Інцидент стався надвечір у середу у місцевості Санкт Марейн біля Граца. Після сильних дощів у регіоні минулого тижня схили пагорбів стали нестійкими.

Грунт обвалився на лісову стежку якраз тоді, коли там проходила сім’я на прогулянці – жінка з двома власними дітьми і двома їхніми друзями. Одного хлопчика засипало повністю, іншого лише частково. Жінка і двоє інших дітей залишились неушкодженими і викликали допомогу.

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Одну дитину з травмами госпіталізували, але 5-річного хлопчика, якого повністю засипало землею, врятувати не встигли.

У рятувальній службі кажуть, що зі схилу обвалилося близько 100 кубометрів ґрунту, вага цієї землі – близько 200 тонн. Рятувальну операцію ускладнило те, що через завал на місце не могли під’їхати технікою, довелося додатково страхувати дерева на краю утвореного урвища, звідки потенційно міг статися новий обвал.

Зсуви сталися і в інших місцях у цьому районі, проте там ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у німецькій Баварії через інтенсивні зливи обвалилася частина руїн стародавнього замку.

На початку червня у Чехії два десятки людей постраждали від влучання блискавки на заході до Дня захисту дітей.