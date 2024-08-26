Канцлер Австрії пообіцяв перед виборами знизити податки

Канцлер Австрії Карл Негаммер у понеділок пообіцяв знизити податки для низькооплачуваних працівників і для деяких більш заможних громадян.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Негаммер прагне переобратися на новий термін на чолі своєї консервативної Австрійської народної партії наступного місяця.

Виступаючи менш ніж за місяць до парламентських виборів 29 вересня, Негаммер заявив, що хоче надати податкові пільги "широкому загалу" працюючих людей.

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"Ось чому ми хочемо почати зі зниження ставки податку на прибуток з 20% до 15%", – сказав він на пресконференції у Відні.

Він зазначив, що від такого кроку найбільше виграють низькооплачувані працівники та пенсіонери.

Негаммер також пообіцяв звільнити від оподаткування понаднормову роботу і скасувати другу за величиною податкову ставку в 48%.

Річний дохід до 20 818 євро оподатковується в Австрії за ставкою 20%, причому ставка прогресивно зростає для вищих зарплат. Доходи до 12 816 євро не оподатковуються.

Останні опитування громадської думки показують, що Австрійська партія Негаммера відстає від ультраправої Партії свободи на кілька відсоткових пунктів, а лівоцентристські соціал-демократи замикають трійку лідерів.

Детально про перспективи виграшу ультраправих читайте у статті: Відродження Австро-Угорщини: як соратник Орбана йде до перемоги на австрійських виборах.