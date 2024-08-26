Канцлер Австрии пообещал перед выборами снизить налоги

Канцлер Австрии Карл Негаммер в понедельник пообещал снизить налоги для низкооплачиваемых работников и для некоторых более состоятельных граждан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Негаммер стремится переизбраться на новый срок во главе своей консервативной Австрийской народной партии в следующем месяце.

Выступая менее чем за месяц до парламентских выборов 29 сентября, Негаммер заявил, что хочет предоставить налоговые льготы "широкой общественности" работающих людей.

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"Вот почему мы хотим начать со снижения ставки налога на прибыль с 20% до 15%", – сказал он на пресс-конференции в Вене.

Он отметил, что от такого шага больше всего выиграют низкооплачиваемые работники и пенсионеры.

Негаммер также пообещал освободить от налогообложения сверхурочную работу и отменить вторую по величине налоговую ставку в 48%.

Годовой доход до 20 818 евро облагается налогом в Австрии по ставке 20%, причем ставка прогрессивно растет для более высоких зарплат. Доходы до 12 816 евро не облагаются налогом.

Последние опросы общественного мнения показывают, что Австрийская партия Негаммера отстает от ультраправой Партии свободы на несколько процентных пунктов, а левоцентристские социал-демократы замыкают тройку лидеров.

Подробно о перспективах выигрыша ультраправых читайте в статье: Возрождение Австро-Венгрии: как соратник Орбана идет к победе на австрийских выборах.