Спікер Сейму Польщі допустив, що об’єкт, який залетів в країну, був "погодною аномалією"

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня у своїх коментарях з приводу порушення кордону країни "повітряним об’єктом", ймовірно "Шахедом", під час обстрілу Росією України 26 серпня, побічно припустив, що його могло взагалі не існувати.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить RMF24.

У своїх коментарях в ефірі TVN24 щодо надзвичайної події Шимон Головня сказав, що спілкувався з віцепрем’єром та міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем і армія "у повній готовності".

"Все ще немає ясності, чи це був дрон. Може бути і таке, що на радарах відобразилася метеорологічна аномалія", – сказав Головня.

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"Але у цій я ситуації я бачу великий контраст, різницю у кращий бік між тим, що відбувається сьогодні, і що було тоді, коли ракету знайшли під Бидгощем", – додав спікер.

Нагадаємо, неподалік Бидгоща – міста на півночі Польщі далеко від східних кордонів – у квітні 2023 року випадково знайшли уламки ракети; офіційно заявили, що у неї не було справжньої боєголовки. Припускають, що ракета Х-55 залетіла на територію країни під час однієї з повітряних атак РФ по українських містах у грудні 2022 року. У той період, нагадаємо, при владі ще була партія "Право і Справедливість".

"Це просто неможливо уявити, як тоді могли ігноруватися усі процедури. Добре, що зараз польська держава робить висновки і негайно надає інформацію… Поки немає ясності, що це було. Казали, що це може бути дрон, але з того, що я знаю – Міноборони не виключає ніяких версій і пошуки триватимуть", – сказав Головня.

Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який ймовірно був безпілотником-камікадзе.

Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, який залетів з України, не збили через "атмосферні умови".

Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.