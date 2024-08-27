Спикер Сейма Польши допустил, что залетевший в страну объект был "погодной аномалией"

Спикер польского Сейма Шимон Головня предположил, что 26 августа, во время массированного российского обстрела РФ, ни один воздушный объект на самом деле не залетал из Украины, о чем накануне объявили в Польше.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит RMF24.

В своих комментариях в эфире TVN24 по поводу ситуации по поводу нарушения границы страны "воздушным объектом", вероятно "Шахедом", Шимон Головня сказал, что общался с вице-премьером и министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем, и что армия "в полной готовности".

"Все еще нет ясности, был ли это дрон. Может быть и такое, что на радарах отразилась метеорологическая аномалия", – сказал Головня.

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"Но в этой я ситуации я вижу большой контраст, разницу в лучшую сторону между тем, что происходит сегодня и что было тогда, когда ракету нашли под Быдгощем", – добавил спикер.

Напомним, неподалеку от Быдгоща – города на севере Польши, далеко от восточных границ – в апреле 2023 года случайно нашли обломки ракеты; официально заявили, что у нее не было боеголовки. Предполагают, что ракета Х-55 залетела на территорию страны во время одной из воздушных атак РФ по украинским городам в декабре 2022 года. В тот период, напомним, у власти еще была партия "Право и справедливость".

"Это просто невозможно представить, как тогда могли игнорироваться все процедуры. Хорошо, что сейчас польское государство делает выводы и немедленно предоставляет информацию... Пока нет ясности, что это было. Говорили, что это может быть дрон, но из того, что я знаю – Минобороны не исключает никаких версий и поиски будут продолжаться", – сказал Головня.

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который вероятно был беспилотником-камикадзе.

Командующий оперативным командованием Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, залетевший из Украины, не сбили из-за "атмосферных условий".

Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и что он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.