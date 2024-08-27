ЗМІ: Україна надасть Білому дому перелік цілей в РФ для ATACMS у спробі переконати Байдена

Україна збирається надати адміністрації Байдена перелік цілей в глибині території Росії у спробах переконати США зняти обмеження на застосування американської зброї.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Politico.

За інформацією видання, це не перший подібний список, підготовлений Києвом, але він буде більш детальним.

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Список нібито планують показати американським колегам міністр оборони України Рустем Умєров і керівник Офісу президента Андрій Єрмак цього тижня під час візиту до Вашингтона.

За словами співрозмовників видання, у переліку будуть декілька дуже "жирних" цілей, які можна було б дістати за допомогою американських далекобійних ракет, і у Києві сподіваються таким кроком – наданням списку – врешті переконати президента Байдена зняти обмеження.

У Білому домі – окрім побоювань ескалації – аргументують свою позицію тим, що у такому дозволі буде "мало тактичних переваг", тому що Росія виводить важливі цілі з зони можливого ураження, та що Україні бракуватиме ракет ATACMS з тих, які США можуть передати, для завдання ударів не лише по цілях в окупованому Криму, а й на території Росії. В адміністрації Байдена вважають, що кампанія ударів України по цілях у Криму є результативною.

На брифінгу у понеділок речник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі сказав, що змін у політиці США щодо застосування Україною переданої зброї не було.

Проте деякі українські депутати і посадовці кажуть, що бачать ознаки того, що у Вашингтоні думають про зняття обмежень ближчим часом.

Раніше видання WP повідомляло, що Україна на тлі операції у Курській області активізувала прохання до адміністрації Байдена дозволити бити ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ.