СМИ: Украина предоставит Белому дому перечень целей в РФ для ATACMS в попытке убедить Байдена

Украина собирается предоставить администрации Байдена перечень целей в глубине территории России в попытках убедить США снять ограничения на применение американского оружия.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Politico.

По информации издания, это не первый подобный список, подготовленный Киевом, но он будет более детальным.

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Список якобы планируют показать американским коллегам министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак на этой неделе во время визита в Вашингтон.

По словам собеседников издания, в перечне будут несколько очень "жирных" целей, которые можно было бы достать с помощью американских дальнобойных ракет, и в Киеве надеются таким шагом – предоставлением списка – в конце концов убедить президента Байдена снять ограничения.

В Белом доме – кроме опасений эскалации – аргументируют свою позицию тем, что в таком разрешении будет "мало тактических преимуществ", потому что Россия выводит важные цели из зоны возможного поражения, и что Украине не хватит ракет ATACMS из тех, которые США могут передать, для нанесения ударов не только по целям в оккупированном Крыму, но и на территории России. В администрации Байдена считают, что кампания ударов Украины по целям в Крыму является результативной.

На брифинге в понедельник представитель Совета по нацбезопасности Джон Кирби сказал, что изменений в политике США по применению Украиной переданного оружия не было.

Однако некоторые украинские депутаты и чиновники говорят, что видят признаки того, что в Вашингтоне думают о снятии ограничений в ближайшее время.

Ранее издание WP сообщало, что Украина на фоне операции в Курской области активизировала просьбу к администрации Байдена разрешить бить ATACMS по аэродромам российской авиации на территории РФ.