WP: Київ просить Вашингтон дозволити бити ATACMS по РФ на тлі подій на Курщині

На тлі подій у Курській області Київ укотре попросив Вашингтон дати дозвіл на удари далекобійними ракетами ATACMS по російській території.

Про це повідомило видання The Washington Post, пише "Європейська правда".

Курська наступальна операція створила новий тиск на лідера РФ Владіміра Путіна, відзначило видання. А українські офіційні особи звернулися до Вашингтона з проханням дозволити їм використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження аеродромів, які Росія використовує у відповідь на курську операцію.

У разі схвалення Вашингтоном це б дозволило українським силам утримувати частину територій на Курщині протягом деякого часу, відзначило видання.

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"Це дасть їм важелі впливу, необхідні для переговорів з Росією – ось про що йдеться", – цитує видання неназваного радника президента України Володимира Зеленського.

Сполучені Штати не дають дозвіл Україні на удари далекобійними ракетами ATACMS по території Росії, оскільки побоюються ескалації війни.

Президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні наприкінці весни використовувати американську зброю для ударів по території Росії у прикордонній зоні висловив опозицію потенційним ударам далекобійною зброєю США вглибині російської території.

У Пентагоні заявили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США, але додали, що і далі не підтримують далекобійні удари по території Росії.