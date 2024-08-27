Зеленський очікує, що підготовчий документ до другого саміту миру буде готовий до листопада

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що підготовчий документ до другого Саміту миру буде готовий на листопад.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на форумі "Україна 2024. Незалежність".

Він наголосив, що українська сторона на сьогодні прагне бути послідовною, незважаючи на небажання Росії до зупинення війни, хоча деякі партнери, за його словами, це бажання у неї бачать.

Зеленський згадав про інавгураційний Саміт миру, після якого анонсували підготовку документа за трьома головними пунктами: щодо енергетики, щодо безпеки у морі та щодо обміну полоненими й повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією. За його словами, була проведена зустріч щодо енергетики, очікуються також зустрічі з інших питань.

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"Всі ці три пункти будуть пропрацьовані, і весь документ, я думаю, що ми все це зробимо і встигнемо на листопад. Це наше завдання – зробити документ як підготовчий пункт до другого Саміту миру", – сказав Зеленський.

Крім того, він прокоментував бажання деяких країн бачити серед учасників саміту і Росію.

"Представники Росії, якщо вони будуть хотіти бути присутніми на другому саміті, вони будуть присутніми, інакше ми можемо втратити на другому саміті велику кількість країн", – зазначив президент.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що запрошення на другий Саміт миру представника Росії не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Він також сказав, що Україна хоче проводити другий Саміт миру не раніше, аніж буде завершена підготовка спільного плану з реалізації кожного пункту "формули миру".

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