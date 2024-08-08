"Це не означає перемовини": Єрмак розповів про можливу участь РФ у Саміті миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Єрмак зазначив, що у наступному, другому Саміті миру справді можлива участь представника Росії, якому Україна та інші учасники саміту передадуть узгоджений спільний план з реалізації кожного з 10 пунктів "формули миру".

"Але це не означає початку перемовин з Росією. Ні, не про це йдеться! Ми хочемо, щоб навіть ось така зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не у форматі Україна-Росія, а за присутності всіх країн, які підтримали наш план", – пояснив він.

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Єрмака запитали, чи може бути правитель Росії Владімір Путін тим представником РФ, з яким готова зустрітися Україна.

"Я думаю, що дуже рано про це говорити, хто може", – відповів керівник ОП.

Після уточнень, чи означає це, що категоричного заперечення можливості контакту з Путіним вже немає, Андрій Єрмак сказав, що цю відповідь має дати не він, а рішення РНБО.

Також Андрій Єрмак заявив, що не бачить ризиків для підтримки України у разі потенційної перемоги на виборах у США Дональда Трампа.

Дивіться також повне відео інтерв’ю Андрія Єрмака "Європейській правді".