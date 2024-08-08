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"Це не означає перемовини": Єрмак розповів про можливу участь РФ у Саміті миру

Новини — Четвер, 8 серпня 2024, 20:19 — Сергій Сидоренко, Марія Ємець

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Єрмак зазначив, що у наступному, другому Саміті миру справді можлива участь представника Росії, якому Україна та інші учасники саміту передадуть узгоджений спільний план з реалізації кожного з 10 пунктів "формули миру". 

"Але це не означає початку перемовин з Росією. Ні, не про це йдеться! Ми хочемо, щоб навіть ось така зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не у форматі Україна-Росія, а за присутності всіх країн, які підтримали наш план", – пояснив він. 

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Єрмака запитали, чи може бути правитель Росії Владімір Путін тим представником РФ, з яким готова зустрітися Україна. 

"Я думаю, що дуже рано про це говорити, хто може", – відповів керівник ОП.

Після уточнень, чи означає це, що категоричного заперечення можливості контакту з Путіним вже немає, Андрій Єрмак сказав, що цю відповідь має дати не він, а рішення РНБО.

Також Андрій Єрмак заявив, що не бачить ризиків для підтримки України у разі потенційної перемоги на виборах у США Дональда Трампа. 

Дивіться також повне відео інтерв’ю Андрія Єрмака "Європейській правді".

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Саміт миру Війна з РФ
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