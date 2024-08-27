Майбутній єврокомісар від Литви підтримує поетапний вступ України в ЄС

Євродепутат Андрюс Кубілюс, якого Литва вирішила номінувати своїм кандидатом у члени Європейської комісії, вважає, що вона в наступні п'ять років має зробити розширення – включно з прийняттям України – своїм пріоритетом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кубілюс сказав в інтерв’ю Euronews.

Литовський політик вважає, що Євросоюз має повернутись до філософії початку 2000-х років, коли до нього приєдналися одразу десять нових країн, і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може зробити розширення центральним елементом свого другого терміну на посаді.

"Розширення може бути... цим новим флагманським проєктом", – вважає він, посилаючись на необхідність "вплинути на те, як буде жити Європейський Союз протягом наступних 50 років".

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Водночас Кубілюс припускає, що зараз ЄС може проявити певну гнучкість у розширенні: менші країни можуть приєднатися до Євросоюзу раніше, ніж Україна, а її приєднання може бути поступовим.

"Є навіть деякі ідеї, що спочатку країна повинна вступити в єдиний ринок, а потім перейти до всіх інших розділів: так звана прогресивна інтеграція або поетапна інтеграція. Київ повинен зробити всі свої реформи, а ми повинні допомогти їм у тому, як їх реалізувати", – каже литовець.

Експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс, який у 2024 році вдруге обрався до Європарламенту, став компромісним номінантом у єврокомісари від країни.

Кубілюс – відомий друг України, який підтримував проукраїнські процеси в Брюсселі та послідовно критикує Кремль. Саме він зокрема закликав ЄС виділяти 0,25% ВВП на підтримку ЗСУ та просуває ідею про повну передачу Україні заморожених активів Росії.

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