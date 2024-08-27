Будущий еврокомиссар от Литвы поддерживает поэтапное вступление Украины в ЕС

Евродепутат Андрюс Кубилюс, которого Литва решила номинировать своим кандидатом в члены Европейской комиссии, считает, что она в следующие пять лет должна сделать расширение – включая принятие Украины – своим приоритетом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кубилюс сказал в интервью Euronews.

Литовский политик считает, что Евросоюз должен вернуться к философии начала 2000-х годов, когда к нему присоединились сразу десять новых стран, и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может сделать расширение центральным элементом своего второго срока на посту.

"Расширение может быть... этим новым флагманским проектом", – считает он, ссылаясь на необходимость "повлиять на то, как будет жить Европейский Союз в течение следующих 50 лет".

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В то же время Кубилюс предполагает, что сейчас ЕС может проявить определенную гибкость в расширении: меньшие страны могут присоединиться к Евросоюзу раньше, чем Украина, а ее присоединение может быть постепенным.

"Есть даже некоторые идеи, что сначала страна должна вступить в единый рынок, а потом перейти ко всем остальным разделам: так называемая прогрессивная интеграция или поэтапная интеграция. Киев должен сделать все свои реформы, а мы должны помочь им в том, как их реализовать", – говорит литовец.

Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, который в 2024 году во второй раз избрался в Европарламент, стал компромиссным номинантом в еврокомиссары от страны.

Кубилюс – известный друг Украины, который поддерживал проукраинские процессы в Брюсселе и последовательно критикует Кремль. Именно он в частности призвал ЕС выделять 0,25% ВВП на поддержку ВСУ и продвигает идею о полной передаче Украине замороженных активов России.

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