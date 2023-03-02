Андрюс Кубілюс: Нам треба говорити про демократію в Росії, щоб допомогти Україні вступити в НАТО
Литовець Андрюс Кубілюс – один із найвідданіших друзів України у Європарламенті. Він багато років поспіль системно відстоював думку про те, що Україна має бути в Євросоюзі та НАТО, навіть коли це мало підтримку лише кількох членів ЄС.
Зараз, вважає він, наш вступ до цих інституцій став питанням найближчого майбутнього, для якого є також імовірний графік. Кубілюс вважає реальним повноцінне членство в ЄС вже на початку 2029 року (хоча й визнає, що це – оптимістичний сценарій), а побачити Україну в НАТО депутат розраховує вже у 2024 році.
Та окрім стандартних аргументів про безпеку і добробут України, зараз євродепутат просуває ще один, на який покладає особливі надії. Він переконує західноєвропейських колег, що саме вступ України до НАТО буде ключовою умовою для запуску перетворень у Росії, про які Захід так наполегливо мріє.
Про все це ми поговорили в інтерв’ю під час візиту Кубілюса до Києва. Ми спілкувалися українською та російською, і якщо вам знайомі обидві мови – радимо переглянути відео.
Для тих, хто віддає перевагу читанню, пропонуємо текстовий виклад головного з інтерв’ю.
"Апетит до розширення зник, і його треба повернути"
– Ваше відчуття: коли Україна може стати членом Європейського Союзу?
– У резолюціях Європарламенту ми записали, що переговори з Україною щодо її вступу до Євросоюзу мають розпочатися 2023 року. І ми хочемо, щоб вони проходили так, як із Центральною Європою. У Литви на переговори з ЄС пішло три роки, у Польщі чотири роки – це країна велика, співмірна з Україною.
З огляду на цей досвід, ми в Європарламенті думаємо, що переговори з Україною можуть добігти кінця до 2027 року, коли Литва головуватиме в Євросоюзі. Ще рік-два потрібно на ратифікацію договору в усіх 27 членах ЄС.
Якщо працювати в гарному темпі, то можна сподіватися, що вже 2029 року Україна зможе брати участь у виборах Європейського парламенту як повноцінний член ЄС.
– Чиї це оцінки?
– Депутатів Європейського парламенту.
Але ваше запитання правильне: хоча думка Європарламенту має значення, рішення в ЄС ухвалює спершу Єврокомісія, а потім Європейська рада, тобто керівники всіх країн-членів ЄС.
Кожна країна має право вето, і серед них є така країна, як Угорщина.
Тому я одразу визнаю: не все так просто. Але ми все ж таки бачимо перспективу повного членства України в ЄС у 2029 році.
Звісно, для цього обидві сторони мають працювати: Україна має робити реформи, а Євросоюз має зібрати політичну волю і повернути амбіції побудови нової європейської архітектури, що передбачатиме членство України, Молдови, а може, і Грузії.
Така амбітність була у Європи в 1990-ті роки. Потім "апетит до розширення" зник, і його треба повернути.
– Чи є впевненість у тому, що ми зможемо почати переговори цього року? Зважаючи на ту ж Угорщину… Ваше відчуття: цих скептиків вдасться подолати?
– Європа – складний механізм. І завжди там є скептики. Але зараз Україна має безпрецедентний авторитет. Ми ж усі розуміємо, що ви боретеся не тільки за свою свободу, а й за всі демократичні цінності Європейського Союзу, і що ви нас охороняєте.
І я маю сказати, що Україна зараз змінює настрій у Євросоюзі, і вона може допомогти Євросоюзу здолати те, що я називаю "геополітичною ледачістю" – хворобу, на яку ЄС, на жаль, страждав довгі роки.
Я приїхав в Україну у складі великої делегації: 25 осіб із 15 національних парламентів Європейського Союзу, які входять до неформальної мережі United for Ukraine.
Є таке правило: коли парламентарії приїжджають в Україну, вони всі стають ентузіастами України. Так і сталося: всі учасники підписали в Києві декларацію про те, що потрібно почати переговори цього року.
Зізнаюся чесно: коли ви почали боротьбу за статус кандидата, я не вірив в успіх.
Але ви пробили оцей фронт скептиків дуже ефективно. І я сподіваюся, що в питанні початку переговорів може статися щось подібне.
Адже ми розуміємо, що відновлення України після війни має відбуватися паралельно з вашою інтеграцією в Євросоюз, щоб великі гроші на вашу реконструкцію використовували ефективно, у європейському руслі. І щоб вони також використовувалися і для модернізації вашої економіки, яка дозволить вам бути конкурентоспроможними в ЄС.
Але крім цього, ми намагаємося показати столицям Європейського Союзу набагато ширшу картину: те, що у вашій війні вирішуються набагато ширші питання подальшої архітектури всього європейського континенту, європейської безпеки і геополітики. Ваша перемога і подальший успіх України (який можливий тільки з інтеграцією в Євросоюз) можуть мати дуже великий вплив на можливість трансформації в Росії.
Тому відкладати переговори було б помилкою.
Європа робила такі помилки раніше, коли роками не пропонувала Україні ясної дороги до членства в ЄС. До 2022 року Україна залишалася в "сірій зоні", і Путін вирішив, що тут – його територія.
Треба, щоб таке не повторювалося.
І я бачу, що скептики вже змінюються. Змінюється позиція Німеччини, Франції, інших великих країн. Іспанія головуватиме в Євросоюзі з початку липня, і зараз ми чуємо від Мадрида, що вони досить позитивно налаштовані.
Звісно, скептики залишаються – це, скажімо, Нідерланди. Чомусь від данців ми також чуємо, що в них є якісь питання. Ну і, звісно, Угорщина – це особливий випадок. Але я думаю, що за підтримки більшості країн ЄС, які розуміють, що потрібно почати переговори, це вдасться подолати.
– Як ви вважаєте, зараз влада України проводить необхідні для цього реформи?
– Так, і ми бачимо непоганий прогрес.
До того ж початок переговорів дозволив би використовувати інструменти моніторингу, які ефективно допомагають знаходити ті сфери, де країна відстає і де є прогрес.
"Росіяни повинні розпрощатися зі своїми мріями відновити імперію"
– Ви сказали, що рух України до ЄС може змінити Росію. Скажу відверто: в Україні є сумнів, що Росію можна зробити демократичною. Зрештою, це не Путін, а росіяни вбивають українців і підтримують війну.
– Щодо Путіна, то я наголошу, що повна і беззастережна військова перемога України зробила б так, що Путін не залишився би при владі.
Що ж до російського суспільства, то хоча воно підтримує війну, для мене це не говорить про те, що це суспільство не може змінитися.
Але я завжди наводжу такий приклад: за часів пізнього Брежнєва ніхто не міг уявити, що з'явиться Горбачов і виявиться, що в Радянському Союзі є багато демократично налаштованих людей.
Я дуже добре пам'ятаю 13 січня 1991 року, яке у нас називають "Кривава неділя", – це день, коли радянські танки атакували телецентр і 14 людей загинули. Після цього в Москві на вулиці вийшли люди, майже мільйон людей – найбільша демонстрація в сучасній Росії, яка відбулася на підтримку Литви.
Люди виходили, підтримуючи нашу незалежність і демократію.
Інша річ, що сталося потім. Після Єльцина прийшов Путін, і це зрештою стало трагедією Росії. Але у світовій історії чимало схожих прикладів, коли молода демократія, ось така, як єльцинська, падає, не витримуючи ностальгії і потягу до минулого, до імперії. Але ми на Заході думаємо, що демократія в Росії можлива.
Та для цього є одна умова.
Росіяни повинні розпрощатися зі своїми мріями відновити імперію.
Для цього, по-перше, Україна повинна перемогти путінську Росію військовим шляхом. Причому перемогти беззастережно. Щоб було зрозуміло: Росія програла, Україна виграла. Без варіантів. З поверненням Україні всіх окупованих територій і так далі.
По-друге, потрібен міжнародний трибунал для Путіна.
– Не тільки для Путіна. Очевидно, для Лаврова…
– Я кажу про трибунал щодо злочину військової агресії.
З ким саме Путін домовлявся щодо агресії, ми дізнаємося на цьому трибуналі, але те, що він сам ухвалював рішення щодо агресії – поза сумнівом.
Такий трибунал, який розслідує тільки один злочин, військову агресію проти України, можна організувати дуже швидко, і він може дійти дуже швидкого рішення про те, хто винен, і про те, якою була роль Путіна. Цей трибунал допоможе росіянам зрозуміти, куди їх привело таке керівництво.
І по-третє, щоб росіяни розпрощалися зі своїми імперськими замашками – потрібне членство України в НАТО.
Ваш вступ до НАТО показав би росіянам: все, Україна пішла від них назавжди.
"Україна вже перевершує усі натовські критерії"
– Про ЄС ви сказали, що вступ можливий у 2029 році. А коли Україна може стати членом НАТО?
– У кращому разі це можливо навіть на саміті у Вільнюсі, у липні 2023 року.
– Це малоймовірно.
– Згоден.
Але після Вільнюського саміту наступного року буде саміт у Вашингтоні. І в мене є відчуття, що ми у Вільнюсі можемо зробити хорошу підготовчу роботу, а у Вашингтоні наступного року – закінчити її.
Повернуся до свого спілкування з 25 представниками парламенту, United for Ukraine – дорогою до Києва ми багато дискутували про членство не тільки в ЄС, а й у НАТО.
Деякі з них говорили: "Ми ще не готові". І їхній перший аргумент: "Ми боїмося провокувати Путіна". На що я відповідаю: якщо ми хочемо допомогти громадянам Росії звільнитися від імперської ностальгії, треба Україну приймати в НАТО!
Нам треба говорити про перспективу демократичної Росії, щоб допомогти Україні стати членом НАТО.
Говорити про це треба вже сьогодні, і голосно говорити.
Тому що в деяких західних столицях теж немає віри в демократію в Росії. Через це, коли ми починаємо говорити про повну військову перемогу України, у них виникає острах, що така перемога призведе до розвалу Росії і хаосу, з втратою контролю над ядерною зброєю.
І з цього вони роблять висновок: "А може, не треба такої перемоги? Може, не давати Україні сильних озброєнь?".
Тому для того, щоб Україна могла перемогти й отримати для цього потрібне озброєння, ми маємо пояснювати на Заході, що це може призвести до позитивних змін у Росії. Це розширює для нас коло аргументів.
У цих західних столицях дуже важливо класти на стіл аргументи, які зводяться не тільки до безпекового питання України, а й дають набагато ширший контекст. Зокрема, про трансформацію Росії.
Зараз НАТО визнає, що Росія – це основна загроза на європейському континенті. Але при цьому Альянс пропонує лише дві політики: стримування та оборону, "deterrence and defence". Я завжди кажу, що треба додати до цього третій елемент – трансформацію Росії. Це – в наших інтересах.
– Для вступу в ЄС Україна повинна провести багато реформ. А як щодо НАТО?
– Звісно, дещо треба розвивати – зокрема, цивільний контроль над збройними силами, який важливий для демократій.
Але Україна вже показала, що ваша військова сила, військова організація перевершують усі натовські критерії. Тож я не думаю, що тут потрібно говорити про критерії.
І коли хто-небудь каже: "Може, дати Україні не членство, а план дій?", то я відповідаю, що план дій потрібен не Україні, а деяким західним столицям, щоб у них змінилося розуміння ситуації, щоб вони відмовилися від оцього: "Не треба провокувати Путіна".
Ми вже наробили помилок, не розуміючи, що Путіна провокує не сила, а слабкість Заходу. Такою помилкою був і Бухарестський саміт НАТО 2008 року, й інші моменти, коли Захід показував слабкість. Це все переконало Путіна в тому, що йому дозволено збільшувати свою агресивність.
– Ваше відчуття: така кількість скептиків щодо членства України на Заході – це може бути результатом російської корупції?
– Корупція, звісно, є скрізь, але я дивлюся на Європейський парламент – і не бачу там російського впливу.
За рішення на підтримку України голосують 90%. Є радикальні праві та радикальна лівизна, яких об'єднує любов до Путіна, але це всього 10% парламенту. Вони завжди є, але їх завжди мало.
А основна причина проблем – це неправильне розуміння самої Росії.
Путін довго працював над тим, щоб переконати Захід, що демократія в Росії неможлива.
Що Росія є "східним диким краєм", де немає всяких західних правил. Що в них є "Новачок" для опозиції та ядерна зброя.
Путін давав Заходу сигнал: "Не мрійте про демократію в Росії і не провокуйте нас, тому що ми можемо повестися дуже радикально. Ми такі, і ми не будемо змінюватися. Це ви пристосовуєтеся до нас".
І на Заході це спрацьовувало.
Тому, що би Путін не робив – війна проти Грузії, війна проти України 2014 року, – з ним все одно підтримували діалог, домовлялися. Це було великою помилкою. І це мислення є досі. Коли ми чуємо від того ж президента Макрона, мовляв, "може, треба бути обережнішим і не треба трощити Росію в цій війні?" – то я бачу саме цю логіку.
Але і це потроху змінюється.
Показник змін – те, що Захід уже постачає танки і, сподіваюся, скоро почне постачання винищувачів. Шкода тільки, що іноді це забирає надто багато часу.
Інтерв'ю взяв Сергій Сидоренко,
відео Володимира Олійника,
"Європейська правда"