Президент Чехії: Підтримка України – головне завдання нашої зовнішньої політики

Чеський президент Петр Павел вважає, що в зовнішній та безпековій політиці Чехії сьогодні немає важливішого завдання, ніж подальша підтримка України.

Про це він заявив на зустрічі з чеськими послами в Празькому граді в середу, 27 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

За словами Павела, чеська зовнішня політика повинна стояти на тому, щоб у міжнародному середовищі не переставали діяти правила, і щоб право сильнішого не переважало.

"Зупинка і, перш за все, неуспіх російської агресії – це в наших життєвих інтересах", – наголосив він, підкресливши, що перемога Росії матиме наслідки для економічної та політичної стабільності.

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Президент Чехії відзначив, що країні вдалось зберегти єдину, передбачувану і зрозумілу позицію з ключового питання підтримки України не тільки на рівні влади, а й із опозицією.

Раніше Петр Павел поділився своїми міркуваннями щодо того, коли може закінчитись війна Росії проти України.

Він також вважає можливим тимчасовий "компроміс" щодо окупованих Росією українських територій, якщо він дозволить зупинити війну.