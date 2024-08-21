Президент Чехії підтримав "компроміс" щодо українських територій, якщо це зупинить війну

Президент Чехії Петр Павел вважає можливим тимчасовий "компроміс" щодо окупованих Росією українських територій, якщо він дозволить зупинити війну, та наголошує на необхідності прийняття України до НАТО у разі такого компромісу.

Про це він сказав у подкасті PoliTalk, текстову версію якого публікує Novinky, пише "Європейська правда".

Павел висловився щодо справедливого миру в Україні. За його словами, якщо такий мир уявити в категорії 100 відсотків або нічого, то він означав би відновлення повного контролю України над своєю територією, включно з Кримом.

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"Але це, як ми всі, напевно, відчуваємо, є радше ілюзією. Реальність буде дещо іншою. Ми повинні говорити про бажання максимально наблизитися до справедливого миру", – зазначив чеський президент.

У випадку мирних переговорів, на його думку, швидше за все мова буде йти про те, що Росія надовго окупує частину української території.

"З точки зору демократичних країн, які підписуються під повагою до міжнародного права та Статуту ООН, ми повинні поважати домовленості між воюючими сторонами, але ми не приймемо зміну міжнародних кордонів на основі агресії. Ми будемо вважати території, окуповані Росією, тимчасово окупованими", – зазначив Павел.

Він наголосив: мета, звичайно, полягає у тому, щоб Україна звільнила якомога більшу частину своєї території.

"З іншого боку, ми всі усвідомлюємо, що Росія – це не просто країна, це країна, яка має величезний ядерний арсенал, величезні військові та матеріальні ресурси. Росія могла б вести війну такої інтенсивності протягом багатьох-багатьох років, і, звичайно, ніхто в цьому не зацікавлений. Тож якщо ціною за припинення конфлікту буде якесь тимчасове рішення, яке є компромісом, то я думаю, що це гарна ідея піти цим шляхом", – сказав Павел.

Він наголосив, що у разі такого сценарію має послідувати не лише прийняття України до ЄС, але й прийняття її до НАТО, оскільки залишити Україну у безпековому вакуумі означало б підписатися під майбутнім конфліктом.

Павел не вважає, що повне відновлення контролю Києва над усією українською територією має бути обов'язковою умовою членства України в НАТО.

"Якщо буде проведений якийсь адміністративний кордон, то ми можемо розглядати цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона буде контролювати на той момент", – сказав Павел.

У цьому ж подкасті Павел назвав трубопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" законною ціллю для атаки у російсько-українській війні, хоча підкреслив, що у нього немає доказів про причетність до їхнього підриву України.

Він також поділився своїми міркуваннями щодо того, коли може закінчитись війна Росії проти України.