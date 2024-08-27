Президент Чехии: Поддержка Украины – главная задача нашей внешней политики

Чешский президент Петр Павел считает, что во внешней политике и политике безопасности Чехии сегодня нет более важной задачи, чем дальнейшая поддержка Украины.

Об этом он заявил на встрече с чешскими послами в Пражском граде в среду, 27 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

По словам Павела, чешская внешняя политика должна стоять на том, чтобы в международной среде не переставали действовать правила, и чтобы право сильнейшего не преобладало.

"Остановка и, прежде всего, неуспешность российской агрессии – это в наших жизненных интересах", – подчеркнул он, подчеркнув, что победа России будет иметь последствия для экономической и политической стабильности.

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Президент Чехии отметил, что стране удалось сохранить единую, предсказуемую и понятную позицию по ключевому вопросу поддержки Украины не только на уровне власти, но и с оппозицией.

Ранее Петр Павел поделился своими соображениями относительно того, когда может закончиться война России против Украины.

Он также считает возможным временный "компромисс" в отношении оккупированных Россией украинских территорий, если он позволит остановить войну.