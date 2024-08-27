Білий дім засудив загибель працівника Reuters через обстріл РФ у Краматорську

У Білому домі засудили російський ракетний обстріл міста Краматорськ Донецької області минулими вихідними, в результаті якого загинув працівник агентства Reuters і кілька його колег постраждали.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт, повідомляє "Європейська правда".

Саветт зазначив, що в результаті ракетного удару Росії по готелю в Краматорську кілька журналістів Reuters зазнали поранень, а один працівник був убитий.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо цю атаку і висловлюємо наші найглибші співчуття Reuters у зв'язку з втратою одного з їхніх співробітників", – додав представник Білого дому.

Реклама:

Росія ударила по готелю "Сапфір" у Краматорську в суботу, 24 серпня, балістичною ракетою "Іскандер".

У результаті загинув громадянин Великої Британії, радник з питань безпеки Reuters Раян Еванс. Двоє інших членів команди були госпіталізовані, один із них має серйозні травми, а ще трьом журналістам, які перебували в готелі під час удару, нічого не загрожує.

Також повідомляли, що внаслідок обстрілу постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська, яка останнім часом займалася документуванням воєнних злочинів Росії на території України та наданням допомоги українській армії.