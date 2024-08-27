Белый дом осудил гибель сотрудника Reuters из-за обстрела РФ в Краматорске

В Белом доме осудили российский ракетный обстрел города Краматорск Донецкой области в минувшие выходные, в результате которого погиб работник агентства Reuters и несколько его коллег пострадали.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, сообщает "Европейская правда".

Саветт отметил, что в результате ракетного удара России по гостинице в Краматорске несколько журналистов Reuters получили ранения, а один сотрудник был убит.

"Мы самым решительным образом осуждаем эту атаку и выражаем наши глубочайшие соболезнования Reuters в связи с потерей одного из их сотрудников", – добавил представитель Белого дома.

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Россия ударила по гостинице "Сапфир" в Краматорске в субботу, 24 августа, баллистической ракетой "Искандер".

В результате погиб гражданин Великобритании, советник по вопросам безопасности Reuters Райан Эванс. Двое других членов команды были госпитализированы, у одного из них серьезные травмы, а еще трем журналистам, которые находились в отеле во время удара, ничего не угрожает.

Также сообщалось, что в результате обстрела пострадала польская журналистка Моника Андрушевская, которая в последнее время занималась документированием военных преступлений России на территории Украины и оказанием помощи украинской армии.