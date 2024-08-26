Reuters підтвердив загибель свого співробітника у Краматорську

Британське агентство Reuters підтвердило загибель у Краматорську радника з питань безпеки Раяна Еванса внаслідок російського удару по місту. За їхніми даними, ще двоє журналістів агентства отримали поранення.

Про це повідомили у Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, громадянин Великої Британії, радник з питань безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters, які перебували в готелі "Сапфір" у Краматорську під час російського удару.

За даними агентства, двоє інших членів команди були госпіталізовані, один з них має серйозні травми, а ще трьом журналістам, які перебували в готелі під час удару, нічого не загрожує.

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Агентство "терміново шукає більше інформації про напад", а також співпрацює з місцевою владою Краматорська.

Журналісти розповіли, що 38-річний Еванс, колишній британський військовий, працював з агентством з 2022 року та консультував його журналістів щодо безпеки в усьому світі, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпіаді в Парижі.

Також повідомляли, що внаслідок обстрілу постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська, яка останнім часом займалася документуванням воєнних злочинів Росії на території України та наданням допомоги українській армії.