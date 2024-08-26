Укр Рус Eng

Reuters підтвердив загибель свого співробітника у Краматорську

Новини — Понеділок, 26 серпня 2024, 09:37 — Уляна Кричковська

Британське агентство Reuters підтвердило загибель у Краматорську радника з питань безпеки Раяна Еванса внаслідок російського удару по місту. За їхніми даними, ще двоє журналістів агентства отримали поранення.

Про це повідомили у Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, громадянин Великої Британії, радник з питань безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters, які перебували в готелі "Сапфір" у Краматорську під час російського удару.

За даними агентства, двоє інших членів команди були госпіталізовані, один з них має серйозні травми, а ще трьом журналістам, які перебували в готелі під час удару, нічого не загрожує.

Реклама:

Агентство "терміново шукає більше інформації про напад", а також співпрацює з місцевою владою Краматорська.

Журналісти розповіли, що 38-річний Еванс, колишній британський військовий, працював з агентством з 2022 року та консультував його журналістів щодо безпеки в усьому світі, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпіаді в Парижі.

Також повідомляли, що внаслідок обстрілу постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська, яка останнім часом займалася документуванням воєнних злочинів Росії на території України та наданням допомоги українській армії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Війна з РФ
Реклама: