У США засудили чоловіка, який першим увірвався до Капітолію під час штурму у 2021 році

У США жителя штату Кентуккі Майкла Спаркса, який першим увірвався до Капітолія США під час спроби штурму у 2021 році, засудили до чотирьох років в'язниці.

Про це пише агентство AP, повідомляє "Європейська правда".

Офіцер поліції, який затримав Спаркса під час штурму Капітолія, назвав його "каталізатором бунту", адже чоловік час перерви засідання Сенату увірвався до будівлі через розбите вікно.

Перед тим, як йому озвучили вирок, обвинувачений заявив, що президентські вибори 2020 року були "затьмарені фальсифікаціями" і "повністю відібрані в американської громадськості".

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"Я шкодую, що те, що сталося того дня, нікому не допомогло. Мені шкода, що наша країна опинилася в тому стані, в якому вона перебуває", – заявив чоловік.

Окружний суддя США Тімоті Келлі, який засудив Спаркса, сказав йому, що в його ролі в "національній ганьбі" немає нічого патріотичного.

"Я насправді не думаю, що ви усвідомлюєте всю серйозність того, що сталося того дня, і, відверто кажучи, всю серйозність того, що ви зробили", – додав він.

Як зазначили журналісти, Спаркса арештували менш ніж через місяць після бунту. У листопаді 2022 року йому та ще одному протестувальнику оголосили офіційну підозру.

Загалом, як відомо, у процесах щодо штурму висунули звинувачення вже близько 1400 людям, з них приблизно 500 стосуються застосування сили проти поліції.

Вироки отримали вже багато шанувальників експрезидента Дональда Трампа з-поміж протестувальників, які під час подій 6 січня прорвалися до Капітолію.

Зокрема, у квітні у США отримав обвинувальний вирок ще один учасник штурму Капітолія – його засудили до шести років в’язниці.