В США осудили мужчину, первым ворвавшегося в Капитолий во время штурма в 2021 году

В США жителя штата Кентукки Майкла Спаркса, который первым ворвался в Капитолий США во время попытки штурма в 2021 году, приговорили к четырем годам тюрьмы.

Об этом пишет агентство AP, сообщает "Европейская правда".

Офицер полиции, задержавший Спаркса во время штурма Капитолия, назвал его "катализатором бунта", ведь мужчина во время перерыва заседания Сената ворвался в здание через разбитое окно.

Перед тем как ему озвучили приговор, обвиняемый заявил, что президентские выборы 2020 года были "омрачены фальсификациями" и "полностью отобраны у американской общественности".

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"Я сожалею, что то, что произошло в тот день, никому не помогло. Мне жаль, что наша страна оказалась в том состоянии, в котором она находится", – заявил мужчина.

Окружной судья США Тимоти Келли, который осудил Спаркса, сказал ему, что в его роли в "национальном позоре" нет ничего патриотического.

"Я на самом деле не думаю, что вы осознаете всю серьезность того, что произошло в тот день, и, откровенно говоря, всю серьезность того, что вы сделали", – добавил он.

Как отметили журналисты, Спаркса арестовали менее чем через месяц после бунта. В ноябре 2022 года ему и еще одному протестующему объявили официальное подозрение.

Всего, как известно, в процессах по штурму выдвинули обвинения уже около 1400 лицам, из них примерно 500 касаются применения силы против полиции.

Приговоры получили уже много сторонников экс-президента Дональда Трампа из числа протестующих, которые во время событий 6 января прорвались в Капитолий.

В частности, в апреле в США получил обвинительный приговор еще один участник штурма Капитолия – его приговорили к шести годам тюрьмы.