Молдова спростувала російський фейк про транзит біоматеріалів з України

Молдовське Міністерство закордонних справ спростувало поширений російськими пропагандистськими ЗМІ фейк про те, що США нібито вивозили зразки біоматеріалів з України через Молдову.

Заяву молдовського МЗС наводить TVR Moldova, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС Молдови назвали поширену російськими пропагандистами інформацію "чистою вигадкою".

Як зазначили у відомстві, це повідомлення продовжує серію фейків, за допомогою яких російська пропаганда намагається просунути ідею, що Україна в перспективі може використовувати біологічні речовини.

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"Ми рішуче заявляємо: це фейки, покликані створити плутанину і двозначність з метою дискредитації молдовської влади і європейського шляху нашої країни", – підкреслили у МЗС Молдови.

У міністерстві додали, що Молдова суворо дотримується всіх міжнародних норм проти поширення біологічної зброї.

Раніше Міністерство оборони Румунії заявило, що поширювана в Telegram-каналах інформація про нібито навчання українців на винищувачах F-16 на території країни є фейком.

Перед цим у Румунії спростували інформацію про те, що румунські зенітні установки Gepard збивали російські дрони "Шахед".