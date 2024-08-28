Молдова спростувала російський фейк про транзит біоматеріалів з України
Молдовське Міністерство закордонних справ спростувало поширений російськими пропагандистськими ЗМІ фейк про те, що США нібито вивозили зразки біоматеріалів з України через Молдову.
Заяву молдовського МЗС наводить TVR Moldova, повідомляє "Європейська правда".
У МЗС Молдови назвали поширену російськими пропагандистами інформацію "чистою вигадкою".
Як зазначили у відомстві, це повідомлення продовжує серію фейків, за допомогою яких російська пропаганда намагається просунути ідею, що Україна в перспективі може використовувати біологічні речовини.
"Ми рішуче заявляємо: це фейки, покликані створити плутанину і двозначність з метою дискредитації молдовської влади і європейського шляху нашої країни", – підкреслили у МЗС Молдови.
У міністерстві додали, що Молдова суворо дотримується всіх міжнародних норм проти поширення біологічної зброї.
Раніше Міністерство оборони Румунії заявило, що поширювана в Telegram-каналах інформація про нібито навчання українців на винищувачах F-16 на території країни є фейком.
Перед цим у Румунії спростували інформацію про те, що румунські зенітні установки Gepard збивали російські дрони "Шахед".