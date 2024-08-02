У Румунії спростували черговий фейк про F-16 і навчання українців

Міністерство оборони Румунії заявило, що поширювана в Telegram-каналах інформація про нібито навчання українців на винищувачах F-16 на території країни є фейком.

Таке повідомлення з’явилось на офіційному порталі румунського Міноборони, пише "Європейська правда".

Відомство звернуло увагу на поширюваний у мережі нібито звіт про "підготовку українських пілотів" у 2024 році.

Там підкреслюють, що "документ" є грубою підробкою, зробленою шляхом підтасування інформації в реальному звіті про діяльність Міноборони Румунії за 2023 рік, і містить купу помилок.

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"Ця так звана "інформація", якій надали назву, щоб створити видимість офіційного повідомлення, намагається надати достовірності ідеї про те, що українські пілоти вже розпочали підготовку в Європейському навчальному центрі F-16 у Фетешті, що є абсолютною неправдою", – наголосило відомство.

Там нагадали, що нещодавно в центрі справді завершили навчання перші пілоти, але всі вони є громадянами Румунії.

Як вказує румунське Міноборони, це вже не перший випадок, коли в Telegram з'являється дезінформація щодо літаків F-16, а в умовах незаконної і невиправданої війни Росії проти України такі спроби будуть продовжуватися.

ЗМІ раніше писали, що Україна вже отримала перші винищувачі F-16, але офіційно інформацію не підтверджували.