Молдова опровергла российский фейк о транзите биоматериалов из Украины

Молдовское Министерство иностранных дел опровергло распространенный российскими пропагандистскими СМИ фейк о том, что США якобы вывозили образцы биоматериалов из Украины через Молдову.

Заявление молдовского МИД приводит TVR Moldova, сообщает "Европейская правда".

В МИД Молдовы назвали распространенную российскими пропагандистами информацию "чистой выдумкой".

Как отметили в ведомстве, это сообщение продолжает серию фейков, с помощью которых российская пропаганда пытается продвинуть идею, что Украина в перспективе может использовать биологические вещества.

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"Мы решительно заявляем: это фейки, призванные создать путаницу и двусмысленность с целью дискредитации молдовской власти и европейского пути нашей страны", – подчеркнули в МИД Молдовы.

В министерстве добавили, что Молдова строго придерживается всех международных норм против распространения биологического оружия.

Ранее Министерство обороны Румынии заявило, что распространяемая в Telegram-каналах информация о якобы обучении украинцев на истребителях F-16 на территории страны является фейком.

Перед этим в Румынии опровергли информацию о том, что румынские зенитные установки Gepard сбивали российские дроны "Шахед".