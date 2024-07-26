У Румунії спростували, що збивали російські "Шахеди"

У Міністерстві оборони Румунії спростували інформацію, що поширилась у соцмережах, про те, що румунські зенітні установки Gepard збивали російські дрони "Шахед".

Про це йдеться у заяві румунського оборонного відомства, повідомляє "Європейська правда".

Нещодавно в X (Twitter) почали поширювати відео, на якому, як стверджувалось, показано, як румунські Gepard ведуть вогонь по дронах, які згодом впали на румунській території.

"Ми хотіли б звернути вашу увагу на серію неправдивих повідомлень, поширених на платформі X (колишній Twitter) та в інших соціальних мережах, в яких стверджується… що засоби протиповітряної оборони румунської армії, розгорнуті на кордоні, відкрили вогонь по них (дронах. – Ред.)", – йдеться у повідомленні Міноборони Румунії.

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Як зазначили у відомстві, ці дані не відповідають дійсності.

У Міноборони підкреслили, що румунські сили і засоби, дислоковані в прикордонній зоні з Україною, в жодній подібній ситуації не відкривали вогонь по російських дронах.

Раніше Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням "Шахедів". Також були відправлені фахівці для перевірки території довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки дронів.

У румунському Міноборони пізніше підтвердили, що уламки, які були ідентифіковані як частини безпілотника "Герань1/2" російського походження, були виявлені в одному з трьох місць, визначених як можливі райони падіння.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомляв, що на територію Румунії залетіли три російські дрони.

У НАТО на тлі виявлених у Румунії фрагментів російського безпілотника заявили, що не мають інформації про "навмисний напад" на територію Альянсу.