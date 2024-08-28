В уряді Данії створять три нові міністерства
Трипартійний центристський уряд Данії заявив у середу, що створить три нові міністерства.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.
Уряд хоче призначити міністра, відповідального за справи Європейського Союзу, напередодні ротаційного головування Данії в ЄС у другій половині 2025 року.
Також уряд прагне створити міністерство, відповідальне за готовність до надзвичайних ситуацій. Це означає, що Данія, як і Швеція, матиме міністра, відповідального за надзвичайні ситуації та готовність до зміни клімату або кібератак.
Третій новий міністр відповідатиме за реалізацію та координацію зеленої політики Данії.
"Я сподіваюся, що це може надихнути решту світу", – сказала прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен про нове міністерство зеленої політики. Скандинавська країна має на меті скоротити викиди на 70% до 2030 року і досягти чистого нуля до 2050 року.
Фредеріксен не назвала жодних імен і не повідомила, чи буде скорочено якесь із 23 міністерств нинішнього уряду. Вона сказала, що зміни будуть оголошені в четвер, коли новий уряд буде офіційно представлений королю Фредеріку X.
Також у середу Фредеріксен назвала 49-річного Дана Йоргенсена кандидатом від Данії на посаду нового єврокомісара.
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