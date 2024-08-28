В уряді Данії створять три нові міністерства

Трипартійний центристський уряд Данії заявив у середу, що створить три нові міністерства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Уряд хоче призначити міністра, відповідального за справи Європейського Союзу, напередодні ротаційного головування Данії в ЄС у другій половині 2025 року.

Також уряд прагне створити міністерство, відповідальне за готовність до надзвичайних ситуацій. Це означає, що Данія, як і Швеція, матиме міністра, відповідального за надзвичайні ситуації та готовність до зміни клімату або кібератак.

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Третій новий міністр відповідатиме за реалізацію та координацію зеленої політики Данії.

"Я сподіваюся, що це може надихнути решту світу", – сказала прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен про нове міністерство зеленої політики. Скандинавська країна має на меті скоротити викиди на 70% до 2030 року і досягти чистого нуля до 2050 року.

Фредеріксен не назвала жодних імен і не повідомила, чи буде скорочено якесь із 23 міністерств нинішнього уряду. Вона сказала, що зміни будуть оголошені в четвер, коли новий уряд буде офіційно представлений королю Фредеріку X.

Також у середу Фредеріксен назвала 49-річного Дана Йоргенсена кандидатом від Данії на посаду нового єврокомісара.

Детальніше про майбутніх єврокомісарів читайте у статті: 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні