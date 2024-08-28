В правительстве Дании создадут три новых министерства

Трехпартийное центристское правительство Дании заявило в среду, что создаст три новых министерства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Правительство хочет назначить министра, ответственного за дела Европейского Союза, накануне ротационного председательства Дании в ЕС во второй половине 2025 года.

Также правительство стремится создать министерство, ответственное за готовность к чрезвычайным ситуациям. Это означает, что Дания, как и Швеция, будет иметь министра, ответственного за чрезвычайные ситуации и готовность к изменению климата или кибератак.

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Третий новый министр будет отвечать за реализацию и координацию зеленой политики Дании.

"Я надеюсь, что это может вдохновить остальной мир", – сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен о новом министерстве зеленой политики. Скандинавская страна имеет целью сократить выбросы на 70% к 2030 году и достичь чистого нуля к 2050 году.

Фредериксен не назвала никаких имен и не сообщила, будет ли сокращено какое-то из 23 министерств нынешнего правительства. Она сказала, что изменения будут объявлены в четверг, когда новое правительство будет официально представлено королю Фредерику X.

Также в среду Фредериксен назвала 49-летнего Дана Йоргенсена кандидатом от Дании на должность нового еврокомиссара.

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