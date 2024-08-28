Данія визначилась зі своїм кандидатом у єврокомісари

У середу, 28 серпня, Данія висунула кандидатуру нинішнього міністра розвитку та глобальної кліматичної політики Дана Йоргенсена на посаду єврокомісара.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Йоргенсена вважали головним претендентом від Данії на посаду у Єврокомісії на заміну нинішньої виконавчої віцепрезидентки Маргрете Вестагер.

Йоргенсен розраховує отримати в новій комісії портфель з питань клімату.

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"Я впевнена, що він буде хорошим комісаром для Данії та Європи в умовах дедалі неспокійнішого світу", – сказала прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Вона також захистила рішення висунути чоловіка, тоді як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала висувати як жінок, так і чоловіків.

За словами Фредеріксен, Данії "нема чого соромитися, коли йдеться про жінок-комісарів".

"У нас є жінки-комісари вже 20 років, і ми робили це в той час, коли є країни, які не були так прихильні до цього порядку денного", – зазначила вона.

Місцеві данські ЗМІ припускають, що Йоргенсен може зіткнутись із конкуренцією за портфель комісара з питань клімату з боку Терези Рібери, нинішньої іспанської міністерки з питань екологічного переходу.

Крім того, що Рібера – одна з небагатьох номінованих жінок, її заслуги вважаються більш вагомими, ніж у Йоргенсена.

Наразі лишаються невідомими кандидати до Єврокомісії від Бельгії, Болгарії, Італії та Португалії, де рішення про номінацію затяглися з різних причин.

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