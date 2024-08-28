У НАТО підтвердили наміри зміцнювати оборону України після обстрілів Росії

Учасники засідання Ради Україна-НАТО в середу, 28 серпня, засудили останні удари Росії по українській інфраструктурі та підтвердили відданість подальшому зміцненню обороноздатності України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба НАТО.

Під час засідання Ради Україна-НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, який головував на ньому, підкреслив необхідність більшої підтримки Києва, аби він міг відбивати російські атаки.

"Після останнього російського нападу члени Альянсу сьогодні підтвердили, що вони посилюють свою військову допомогу Україні", – зазначив Столтенберг.

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Він наголосив, що НАТО повинен і далі надавати Україні обладнання і боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення, оскільки "це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу".

Зустріч Ради Україна-НАТО у середу відбулася на рівні послів на прохання Києва. Голова українського Міноборони Рустем Умеров поінформував членів Альянсу по відеозв'язку "про поточну безпекову ситуацію і пріоритетні потреби в силах і засобах", йдеться в повідомленні.

Згідно з даними українських Повітряних сил, 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних дронів.

У ніч на 27 серпня росіяни знову атакували Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед", п'ять крилатих ракет і 60 дронів вдалося знищити.

Після масованої російської атаки в понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повторно закликав зняти всі чинні обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по військових цілях РФ.