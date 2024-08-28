В НАТО подтвердили намерения укреплять оборону Украины после обстрелов России

Участники заседания Совета Украина-НАТО в среду, 28 августа, осудили последние удары России по украинской инфраструктуре и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению обороноспособности Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба НАТО.

Во время заседания Совета Украина-НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, который председательствовал на нем, подчеркнул необходимость большей поддержки Киева, чтобы он мог отражать российские атаки.

"После последнего российского нападения члены Альянса сегодня подтвердили, что они усиливают свою военную помощь Украине", – отметил Столтенберг.

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Он подчеркнул, что НАТО должен и дальше предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые для защиты от российского вторжения, поскольку "это жизненно важно для способности Украины продолжать борьбу".

Встреча Совета Украина-НАТО в среду состоялась на уровне послов по просьбе Киева. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров проинформировал членов Альянса по видеосвязи "о текущей ситуации с безопасностью и приоритетных потребностях в силах и средствах", говорится в сообщении.

Согласно данным украинских Воздушных сил, 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных дронов.

В ночь на 27 августа россияне снова атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", пять крылатых ракет и 60 дронов удалось уничтожить.

После массированной российской атаки в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель повторно призвал снять все действующие ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным целям РФ.