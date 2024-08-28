Росія "помстилась" 92 американцям через "санкційний раж" США

Міністерство закордонних справ Росії в середу, 28 серпня, розродилось черговою порцією "персональних санкцій" проти громадян США, обґрунтувавши це політикою Вашингтона стосовно війни в Україні.

Таке російське МЗС написало у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Росія закрила в’їзд для 92 громадян США, серед яких – посадовці силових відомств і спецслужб, керівники головних компаній військово-промислового комплексу й фінансових інститутів, а також "співробітники редакцій та репортери провідних видань ліберал-глобалістського спрямування".

"Нагадуємо нинішній владі США про невідворотність покарання за ворожі дії, чи то йдеться про пряме заохочення Зеленського та його підручних до вчинення актів агресії та терористичних нападів, чи то про спроби втручатися у внутрішні справи Російської Федерації", – відрубали в МЗС Росії.

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Традиційно у Москві пообіцяли й надалі розширювати свій "стоп-лист", у якому нині присутні 2078 американців.

"Фігурантів" цього списку звинувачували, серед іншого, в "русофобії".

Крім того, серед них є вже померлі, зокрема відомий підтримкою України колишній сенатор від штату Аризона Джон Маккейн.