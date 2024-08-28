Россия "отомстила" 92 американцам из-за "санкционного ража" США

Министерство иностранных дел России в среду, 28 августа, разродилось очередной порцией "персональных санкций" против граждан США, обосновав это политикой Вашингтона относительно войны в Украине.

Такое российский МИД написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, Россия закрыла въезд для 92 граждан США, среди которых – должностные лица силовых ведомств и спецслужб, руководители главных компаний военно-промышленного комплекса и финансовых институтов, а также "сотрудники редакций и репортеры ведущих изданий либерал-глобалистского направления".

"Напоминаем нынешним властям США о неотвратимости наказания за враждебные действия, будь то прямое поощрение Зеленского и его подручных к совершению актов агрессии и террористических нападений или попытки вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации", – отрубили в МИД России.

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Традиционно в Москве пообещали и в дальнейшем расширять свой "стоп-лист", в котором сейчас присутствуют 2078 американцев.

"Фигурантов" этого списка обвиняли, среди прочего, в "русофобии".

Кроме того, среди них есть уже умершие, в частности известный поддержкой Украины бывший сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.