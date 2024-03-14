Росія закрила в’їзд для понад 200 американців-"русофобів"

МЗС Росії оголосило про заборону на в’їзд для 227 громадян США у відповідь на запроваджені санкції проти РФ.

Про це повідомляє пресслужба російського міністерства, пише "Європейська правда".

Заборону на в’їзд у МЗС РФ пояснили тим, що включені до списку особи "причетні до розроблення, реалізації та виправдання русофобського курсу нинішньої адміністрації США, а також безпосередньо залучені до антиросійських акцій".

До російського списку потрапили особі зі структур виконавчої влади, ділової спільноти, медійної сфери та академічних кіл.

У МЗС РФ бажають, щоб розширення списку "закріпило" у США на рефлекторному рівні усвідомлення простої істини, що "будь-які агресивні наміри не залишаться безкарними і отримають рішучу відсіч".

Нагадаємо, у вівторок Росія оголосила про заборону на в’їзд 347 громадянам Естонії, Латвії та Литви, у тому числі багатьом чинним і колишнім топпосадовцям.

Крім того, РФ оголосила в розшук міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса.