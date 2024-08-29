ФБР показало, з якої зброї стрілець намагався вбити Трампа

Федеральне бюро розслідувань опублікувало нові фотографії зброї, з якої було скоєно замах на кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа під час липневого мітингу, а також рюкзак і вибухівку, які стрілець мав у своїй машині.

Відповідні світлини опублікував телеканал CNN пише "Європейська правда".

Фото були оприлюднені після того, як представники ФБР надали нові подробиці про пошуки Томаса Метью Крукса в Інтернеті за кілька днів до стрілянини та про те, як слідчі використовують ці пошуки, щоб зрозуміти хід думок стільця у день замаху.

На фотографіях видно складаний приклад, який, на думку слідчих, міг бути використаний для приховування гвинтівки на місці злочину.

Реклама:

Фото: ФБР

Фото: ФБР

Напередодні представник ФБР Кевін Роєк розповів, що 20-річний Томас Крукс, який скоїв замах на Трампа в середині липня, кілька місяців перед тим вирішував, у якого публічного діяча буде стріляти.

За його словами, ФБР ще не змогло визначити, що спонукало Крукса скоїти замах на Трампа. Дані з його електронних пристроїв свідчать, що він цікавився різними ідеологіями, але не вдалось виявити, що його мотивували якісь конкретні погляди.

Нагадаємо, під час замаху на Трампа під час передвиборчого мітингу 13 липня куля зачепила йому вухо, одна людина на трибунах позаду Трампа загинула і ще двоє отримали поранення. Нападника – 20-річного Томаса Метью Крукса – на місці вбили агенти Секретної служби.

Секретна служба США взяла на себе відповідальність за прогалини в системі безпеки, які зробили замах на Трампа можливим. Її директорка Кімберлі Чітл пішла у відставку.

Частину співробітників Секретної служби з охорони Джо Байдена перевели захищати Трампа.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США