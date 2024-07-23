Голова Секретної служби США, яка не попередила замах на Трампа, подала у відставку

Очільниця Секретної служби США Кімберлі Чітл у вівторок, 23 липня, подала у відставку на тлі розслідування стосовно її відомства, яке не змогло попередити замах на колишнього президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNBC.

Чітл оголосила про відставку наступного дня після того, як члени комітету з питань нагляду Палати представників США розкритикували її на слуханнях щодо дій Секретної служби під час мітингу Трампа 13 липня, де на нього скоїли замах.

Тоді голова Секретної служби відмовилася йти у відставку, заявивши, що вона є найбільш кваліфікованою людиною для цієї посади. Водночас вона взяла на себе відповідальність за те, що замах на експрезидента США не вдалось попередити.

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Тим не менш, члени комітету з Республіканської партії активно вимагали відставки Чітл і розслідування її діяльності з боку Федерального бюро розслідувань.

Секретна служба США відповідає за захист президента, віцепрезидента, членів їхніх сімей, а також провідних кандидатів у президенти.

Резонансний замах на Дональда Трампа викликав у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призвів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика.

Після цього стало відомо, що США отримали розвідувальну інформацію нібито про підготовку Іраном замаху на Трампа.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.