Секретна служба США перевела частину співробітників охорони Байдена до Трампа

Секретна служба США різними способами посилила безпеку колишнього президента Дональда Трампа після замаху на нього минулого місяця, у тому числі надавши йому частину команди охорони президента Джо Байдена.

Про це повідомили в четвер виданню The New York Times кілька людей, знайомих з цим питанням, пише "Європейська правда".

Переведення членів команди охорони президента до кандидата у президенти є незвичним, сказав представник Секретної служби на умовах анонімності.

Але підвищена загроза насильства проти Трампа в поєднанні з нещодавнім скороченням графіку поїздок Байдена зробили цей крок і необхідним, і можливим, додав співрозмовник.

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Секретна служба також придбала балістичне скло, яке призначене для відбиття куль, щоб забезпечити посилений захист Трампа на майбутніх мітингах передвиборчої кампанії на відкритому повітрі.

Секретна служба перебуває під тиском з 13 липня, коли озброєний чоловік зміг безперешкодно відкрити вогонь у бік Трампа на мітингу просто неба в Пенсильванії. В результаті постріл зачепив вухо Трампа, також загинув один глядач і двоє інших отримали серйозні поранення.

Секретна служба взяла на себе відповідальність за прогалини в системі безпеки, які зробили стрілянину можливою. Її директорка Кімберлі Чітл пішла у відставку.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.