Секретна служба США перевела частину співробітників охорони Байдена до Трампа
Секретна служба США різними способами посилила безпеку колишнього президента Дональда Трампа після замаху на нього минулого місяця, у тому числі надавши йому частину команди охорони президента Джо Байдена.
Про це повідомили в четвер виданню The New York Times кілька людей, знайомих з цим питанням, пише "Європейська правда".
Переведення членів команди охорони президента до кандидата у президенти є незвичним, сказав представник Секретної служби на умовах анонімності.
Але підвищена загроза насильства проти Трампа в поєднанні з нещодавнім скороченням графіку поїздок Байдена зробили цей крок і необхідним, і можливим, додав співрозмовник.
Секретна служба також придбала балістичне скло, яке призначене для відбиття куль, щоб забезпечити посилений захист Трампа на майбутніх мітингах передвиборчої кампанії на відкритому повітрі.
Секретна служба перебуває під тиском з 13 липня, коли озброєний чоловік зміг безперешкодно відкрити вогонь у бік Трампа на мітингу просто неба в Пенсильванії. В результаті постріл зачепив вухо Трампа, також загинув один глядач і двоє інших отримали серйозні поранення.
Секретна служба взяла на себе відповідальність за прогалини в системі безпеки, які зробили стрілянину можливою. Її директорка Кімберлі Чітл пішла у відставку.
Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.