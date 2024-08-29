Кулеба: час дозволити Україні застосовувати далекобійну зброю по території РФ 

Офіційний Київ розраховує добитися згоди партнерів на застосування далекобійних ракет по цілях на території Росії та вчасно отримати такі спроможності.

Про це у спілкуванні зі ЗМІ сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Кулеба зазначив, що Україна очікує дозволу від партнерів, які надають далекобійні ракети, застосовувати їх по цілях на території Росії, та надання таких ракет.

"Від початку повномасштабної війни США, Британія, ЄС та інші країни діяли як коаліція. І такий вагомий гравець, як ЄС, має вагомий голос у цих дискусіях. І я закликаю ЄС зіграти роль і чітко озвучити позицію, що це те, що потрібно зробити зараз – якщо ми хочемо зберегти ініціативу, придушивши спроможність Росії руйнувати Україну і просуватися на сході", – зазначив Кулеба.

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Він наголосив, що Україна планує бити виключно по легітимних військових цілях.

"Передусім йдеться про військові аеродроми, звідки працюють російські бомбардувальники, стратегічна й тактична авіація. Якщо ми будемо мати достатньо ракет і отримаємо дозвіл бити – ми суттєво зменшимо спроможність Росії руйнувати нашу критичну інфраструктуру і покращимо ситуацію для наших військових", – наголосив він.

"Ми хочемо уникнути ситуації, коли на рівні публічних заяв ніхто ніби й не проти далекобійних ударів по території Росії, але реальних кроків не відбувається… В чому проблема: в решті решт усі такі проблемні питання вирішуються. Але має значення час, і це зараз дуже важливо. Тому ми відверто просимо США, Британію не змарнувати момент, за який платять наші військові та цивільні", – додав він.

Днями неофіційно повідомляли, що Україна планує надати Білому дому перелік цілей в Росії для ракет ATACMS у спробі переконати Байдена.

Нагадаємо, міністр оборони України заявив, що Київ продовжує консультації з партнерами щодо можливості створення "щита ППО" над заходом України.