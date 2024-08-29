Умєров: Україна обговорює із союзниками "щит ППО" над заходом України

Україна продовжує консультації з партнерами щодо можливості створення "щита ППО" над заходом України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів міністр оборони Рустем Умєров за підсумками засідання Ради Україна-НАТО 28 серпня.

Умєров нагадав, що Київ ініціював засідання після масованої повітряної атаки, для якої РФ використала понад 200 ракет і безпілотників.

Today’s Ukraine-NATO Council meeting was convened on the instructions of the Ukrainian President in response to the massive russian missile attacks on our cities.



Two days ago, the terrorist state launched more than 200 missiles and drones, which led to killing innocent people… pic.twitter.com/6TJVzz2lwQ Реклама: August 28, 2024

"Поінформував партнерів про поточну ситуацію. Ми обговорили подальші плани з постачання систем ППО і ракет-перехоплювачів до них. Нам необхідно посилювати протиповітряну оборону.

Також ми продовжуємо консультації, зокрема у двосторонніх форматах, щодо створення "щита ППО", так званого "пояса безпеки" над західними областями країни", – написав Умєров у своєму X (Twitter).

Він подякував союзникам за надану та обіцяну підтримку.

"Все більше і більше союзників підтримують зняття обмежень на застосування Україною далекобійної зброї для самозахисту, відповідно до норм міжнародного права", – додав міністр.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський повідомляв, що безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі.

27 серпня президент зазначив, щоб хотів допомоги від Варшави принаймні зі збиттям ракет над західною частиною України, які йдуть курсом у бік Польщі.

У Польщі в середу заявили, що рішення щодо дозволу на збиття у повітряному просторі України російських ракет і бойових дронів за допомогою польських систем ППО викликає скептичну оцінку серед країн НАТО.