Умєров: Україна обговорює із союзниками "щит ППО" над заходом України

Україна продовжує консультації з партнерами щодо можливості створення "щита ППО" над заходом України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів міністр оборони Рустем Умєров за підсумками засідання Ради Україна-НАТО 28 серпня.

Умєров нагадав, що Київ ініціював засідання після масованої повітряної атаки, для якої РФ використала понад 200 ракет і безпілотників.

Today’s Ukraine-NATO Council meeting was convened on the instructions of the Ukrainian President in response to the massive russian missile attacks on our cities.



Two days ago, the terrorist state launched more than 200 missiles and drones, which led to killing innocent people… pic.twitter.com/6TJVzz2lwQ

