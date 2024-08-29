Кулеба поговорить з главою МЗС Німеччини про ситуацію з військовою допомогою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проведе переговори зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок про ситуацію з військовою допомогою від Берліна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Кулеба зазначив, що Україна отримала запевнення від Німеччини, що обіцяний минулого року обсяг фінансової допомоги буде досягнутий.

"Я розумію, що є спроба змінити структуру цієї фінансової допомоги, але надання фінансової допомоги Україні в умовах, коли вирішується майбутнє Європи, не може бути предметом фінансових дискусій", – підкреслив український міністр.

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Він додав, що у разі перемоги РФ "витрати Європи на утримання Росії будуть набагато-набагато вищими", ніж витрати Європи на підтримку України зараз.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні. За словами речника уряду, німецький уряд очікує, що наступного року міжнародні партнери нададуть Україні кредит на загальну суму 50 млрд доларів, який погашатимуть за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Детальніше читайте у статті: Шольц рятує бюджет. Як та чому в Німеччині заговорили про перегляд військової допомоги Україні.