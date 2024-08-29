Кулеба поговорит с главой МИД Германии о ситуации с военной помощью

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок о ситуации с военной помощью от Берлина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Кулеба отметил, что Украина получила заверения от Германии, что обещанный в прошлом году объем финансовой помощи будет достигнут.

"Я понимаю, что есть попытка изменить структуру этой финансовой помощи, но предоставление финансовой помощи Украине в условиях, когда решается будущее Европы, не может быть предметом финансовых дискуссий", – подчеркнул украинский министр.

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Он добавил, что в случае победы РФ "расходы Европы на содержание России будут намного-намного выше", чем расходы Европы на поддержку Украины сейчас.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине. По словам представителя правительства, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму 50 млрд долларов, который будут погашать за счет процентов от замороженных российских активов.

Подробнее читайте в статье: Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине.