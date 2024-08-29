У Словаччині під час перевірки сирен увімкнули критику Фіцо на адресу опозиційного лідера

Перевірка систем оповіщення у містечках довкола міста Банська Бистриця спровокувала питання через те, що з гучномовців пролунав фрагмент радіоефіру з критикою прем’єра Роберта Фіцо на адресу опозиційного лідера.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Перевірку сирен проводили у населених пунктах довкола міста Банська Бистриця перед святкуваннями до річниці Словацького національного повстання. Зазвичай для тестування сирен використовують спеціальний сигнал протягом двох хвилин, а цього разу увімкнули радіо.

З гучномовців пролунав фрагмент радіоефіру про те, як прем’єр Роберт Фіцо критикує лідера опозиційної "Прогресивної Словаччини" Міхала Шимечку, звинувачує його у тому, що він ініціює протести задля захисту фінансових інтересів родини та обіцяє ініціювати його усунення з посади віцеспікера парламенту.

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У "Прогресивній Словаччині" відреагували словами, що Фіцо та його уряд "діють як комуністи", коли починають атакувати родину політичних суперників.

У місцевій владі містечка Жяр-над-Гроном відмежувалися від ситуації, зазначивши, що міста не можуть нести відповідальності за зміст радіоефіру і не знали завчасно, що туди потрапить саме такий сюжет.

"Нашим обов’язком було попередити громадян про тестування сирен, а не підсовувати мешканцям контент у вигляді будь-якої політичної пропаганди", – заявили у міській владі.

В МВС теж заявили, що місцеві органи влади завчасно не знали про зміст ефіру.

Раніше у Словаччині на тлі антиурядових протестів посилили захист топпосадовців.

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