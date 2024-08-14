На тлі антиурядових протестів у Словаччині посилили захист топпосадовців

Міністерство внутрішніх справ Словаччини розпорядилось посилити захист "конституційних службовців" держави, посилаючись на хвилю антиурядових акцій в останні дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTVS.

За словами речника словацького МВС Матея Нойманна, державне Управління з охорони конституційних посадових осіб вжило посилених заходів безпеки у зв'язку зі збільшенням кількості анонсованих публічних акцій.

У міністерстві не уточнили, кого саме стосуються ці заходи та в якій формі.

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"Ми були змушені знову вжити цих заходів у зв'язку з посиленням поширення ненависницьких висловлювань на адресу деяких конституційних посадовців, що може призвести до інциденту, подібного до того, що стався в Гандлові 15 травня", – заявив міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток.

Він мав на увазі замах на прем’єр-міністра Роберта Фіцо, в результаті якого той понад місяць перебував у лікарні.

Після цього словацька влада домоглась ухвалення закону, який посилив охорону низки посадовців, а також обмежив право громадян проводити протести біля помешкань політиків та урядовців.

В останні дні у Словаччині тривають багатотисячні акції протесту проти очільників Міністерств культури та юстиції, яких опозиція звинувачує в кадрових чистках.