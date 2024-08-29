В Словакии во время проверки сирен включили критику Фицо в адрес оппозиционного лидера

Проверка систем оповещения в городках вокруг города Банска Быстрица спровоцировала вопросы из-за того, что из громкоговорителей прозвучал фрагмент радиоэфира с критикой премьера Роберта Фицо в адрес оппозиционного лидера.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Проверку сирен проводили в населенных пунктах вокруг города Банска Быстрица перед празднованиями годовщины Словацкого национального восстания. Обычно для тестирования сирен используют специальный сигнал в течение двух минут, а на этот раз включили радио.

Из громкоговорителей прозвучал фрагмент радиоэфира о том, как премьер Роберт Фицо критикует лидера оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Михала Шимечку, обвиняет его в том, что он инициирует протесты для защиты финансовых интересов семьи и обещает инициировать его отстранение от должности вице-спикера парламента.

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В "Прогрессивной Словакии" отреагировали словами, что Фицо и его правительство "действуют как коммунисты", когда начинают атаковать семью политических соперников.

В местной власти городка Жяр-над-Гроном отмежевались от ситуации, отметив, что города не могут нести ответственности за содержание радиоэфира и не знали заранее, что туда попадет именно такой сюжет.

"Нашей обязанностью было предупредить граждан о тестировании сирен, а не подсовывать жителям контент в виде какой-либо политической пропаганды", – заявили в городской власти.

В МВД тоже заявили, что местные органы власти заранее не знали о содержании эфира.

Ранее в Словакии на фоне антиправительственных протестов усилили защиту топ-чиновников.

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