Голова Європарламенту призначила на впливову посаду чоловіка сестри

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола призначила керівником свого апарату Метью Табоне – чоловіка своєї рідної сестри.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить повідомлення на сайті Європарламенту.

Табоне, як зазначається, працює в Європарламенті з 2013 року як керівник апарату тоді ще євродепутатки Метсоли, а після її обрання президенткою у 2022-му відповідав за зв’язки з громадськістю.

На Метью Табоне, серед іншого, голова Європарламенту поклала відповідальність за втілення реформи прозорості після корупційного скандалу з підкупом посадовців країнами Близького Сходу, відомого як "Катаргейт".

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Після призначення Табоне керівником апарату Метсоли він продовжить відповідати за зв’язки з громадськістю в її офісі.

У повідомленні Європарламенту про призначення не згадується, що Метью Табоне у 2015 році побрався з рідною сестрою Метсоли.

Минулого року Politico писало, що голова Європарламенту довіряє Табоне "питання, що мають вирішальне значення для її політичного іміджу".

Депутат Європарламенту від Мальти – батьківщини Метсоли Агіус Саліба, який представляє Лейбористську партію (політичних опонентів консерваторів, до яких належить голова Європарламенту), назвав нове призначення "кумівством".

"Уявіть, якби я або представник лейбористів призначив члена своєї сім'ї на найвищу посаду в своєму офісі… Якщо це не кумівство, то що таке кумівство?" – прокоментував він.

Це не перше суперечливе призначення Метсоли. Ще восени 2022 року вона домоглась призначення свого тодішнього керівника апарату Алессандро Кьоккетті на впливову посаду генерального секретаря Європарламенту.