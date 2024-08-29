Глава Европарламента назначила на влиятельную должность мужа сестры
Президент Европейского парламента Роберта Метсола назначила руководителем своего аппарата Мэтью Табоне – мужа своей родной сестры .
Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствует сообщение на сайте Европарламента.
Табоне, как отмечается, работает в Европарламенте с 2013 года как руководитель аппарата тогда еще евродепутата Метсолы, а после ее избрания президентом в 2022-м отвечал за связи с общественностью.
На Мэтью Табоне, среди прочего, председатель Европарламента возложила ответственность за воплощение реформы прозрачности после коррупционного скандала с подкупом должностных лиц странами Ближнего Востока, известного как "Катаргейт".
После назначения Табоне руководителем аппарата Метсолы он продолжит отвечать за связи с общественностью в ее офисе.
В сообщении Европарламента о назначении не упоминается, что Мэтью Табоне в 2015 году женился на родной сестре Метсолы.
В прошлом году Politico писало, что председатель Европарламента доверяет Табоне "вопросы, имеющие решающее значение для ее политического имиджа".
Депутат Европарламента от Мальты – родины Метсолы Агиус Салиба, представляющий Лейбористскую партию (политических оппонентов консерваторов, к которым принадлежит председатель Европарламента), назвал новое назначение "кумовством".
"Представьте, если бы я или представитель лейбористов назначил члена своей семьи на высшую должность в своем офисе... Если это не кумовство, то что такое кумовство?" – прокомментировал он.
Это не первое противоречивое назначение Метсолы. Еще осенью 2022 года она добилась назначения своего тогдашнего руководителя аппарата Алессандро Кьоккетти на влиятельную должность генерального секретаря Европарламента.