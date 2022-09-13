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Європарламент обрав нового генерального секретаря попри звинувачення в непрозорості

Вівторок, 13 вересня 2022, 07:47

Бюро Європейського парламенту в понеділок обрало нового генерального секретаря – ним стане керівник апарату спікерки Алессандро Чіоккетті, чия кандидатура раніше викликала критику менших фракцій і антикорупційних організацій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як уточнюється в повідомленні Європарламенту, Чіоккетті обійме посаду з 1 січня 2023 року після завершення терміну повноважень нинішнього генерального секретаря Клауса Велле. Стверджується, що разом із Чіоккетті на посаду претендували ще троє кандидатів, а його кандидатура здобула підтримку "дуже великої більшості".

Як уже повідомлялося, Велле, який перебуває на посаді генерального секретаря Європарламенту з 2009 року, перетворив її на одну з найвпливовіших в органі. Саме він відповідає за порядок денний Європарламенту й призначення на інші ключові посади.

Вважається, що Чіоккетті – це кандидатура, наближена до найбільшої групи Європейського парламенту – Європейської народної партії. З метою зберегти вплив на генерального секретаря вона уклала угоду з ліберальною групою "Оновити Європу" і "Лівими".

Стверджувалося, що натомість "ліві" отримають посаду генерального директора новоствореного директорату з питань партнерства парламентських демократій. Це дало підстави критикам казати про кулуарний характер обрання Чіоккетті, якому також закидають недосвідченість.

"Це – невиправдано прискорена процедура, яка серйозно підриває імідж органу, тоді як до кінця року є достатньо часу для обрання нового генерального секретаря", – прокоментувала лідерка Прогресивного альянсу соціалістів і демократів (другої найбільшої групи Європарламенту) Ірачхе Ґарсія Перес.

Крім того, ще минулого тижня міжнародна антикорупційна організація Transparency International опублікувала відкритого листа до Європарламенту з проханням "відкинути кулуарну домовленість і вжити негайних кроків для покращення прозорості й доброчесності процедур працевлаштування".

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Європарламент

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