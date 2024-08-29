Німецький уряд узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку після теракту у Золінгені

Німецький уряд погодив нові заходи у зв'язку з ножовим нападом у Золінгені, серед них – посилення законів про зброю та прискорення депортації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер і федеральний міністр юстиції Марко Бушманн планують представити деталі на пресконференції.

У понеділок Фезер і Бушманн вже оголосили про заходи у трьох сферах. Вони включають посилення боротьби з ісламізмом, посилення законів про зброю і прискорення депортації до інших європейських країн. Підозрюваний у скоєнні нападу в Золінгені міг бути переданий Болгарії ще минулого року відповідно до Дублінського регламенту, однак депортація не відбулася.

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Канцлер Олаф Шольц оголосив у середу, що уряд разом із землями та опозиційним Християнсько-демократичним союзом зробить висновки з нападу в Золінгені.

56-річний чоловік, 67-річний чоловік і 56-річна жінка загинули в результаті нападу, який стався перед музичною сценою на ринковій площі в Золінгені під час Фестивалю розмаїття, приуроченого до святкування 650-річчя міста.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.