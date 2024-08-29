Немецкое правительство согласовало пакет мер по миграции и убежищу после теракта в Золингене

Немецкое правительство согласовало новые меры в связи с ножевым нападением в Золингене, среди них – ужесточение законов об оружии и ускорение депортации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер и федеральный министр юстиции Марко Бушманн планируют представить детали на пресс-конференции.

В понедельник Фезер и Бушманн уже объявили о мерах в трех сферах. Они включают усиление борьбы с исламизмом, ужесточение законов об оружии и ускорение депортации в другие европейские страны. Подозреваемый в совершении нападения в Золингене мог быть передан Болгарии еще в прошлом году в соответствии с Дублинским регламентом, однако депортация не состоялась.

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Канцлер Олаф Шольц объявил в среду, что правительство вместе с землями и оппозиционным Христианско-демократическим союзом сделает выводы из нападения в Золингене.

56-летний мужчина, 67-летний мужчина и 56-летняя женщина погибли в результате нападения, которое произошло перед музыкальной сценой на рыночной площади в Золингене во время Фестиваля разнообразия, приуроченного к празднованию 650-летия города.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.