WSJ стверджує, що Україна втратила перший F-16

Винищувач F-16, який Україна отримала влітку, в понеділок, 26 серпня, був знищений у результаті аварії.

Про це з посиланням на неназваного посадовця США пише The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

За попередніми даними, які цитує WSJ, F-16 не був збитий, і його аварія сталась, найімовірніше, внаслідок помилки пілота.

Відомо, що F-16 брали участь у відбитті однієї з найбільш масованих повітряних атак Росії на Україну саме 26 серпня.

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Українська сторона офіційно не підтверджувала факт катастрофи винищувача.

Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.

Перед тим західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що шість винищувачів надійшли з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії.

Раніше стало відомо, що американські військові допомогли покращити системи радіоелектронної боротьби на F-16, які союзники передали Україні.